40 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى أكثر من 40 ألف مصل، الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 40 ألف مصل أدوا صلاة العيد، بسبب الإغلاق المشدد على المصلين، ومنع الآلاف من الدخول.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين الموجودين بداخله، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول، ما حدا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.