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بن غفير: من اتخذ قرار الهدنة التكتيكية بغزة أحمق

منذ ساعة واحدة
بن غفير: من اتخذ قرار الهدنة التكتيكية بغزة أحمق

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ، الاحد، بانه من اتخذ قرار الهدنة التكتيكية في قطاع غزة أحمق ولا يجب أن يبقى في منصبه
وتابع : قرار الهدنة التكتيكية لم يعرض على الكابينت الأمني والسياسي ومناقض لقراراته
الى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة والقتال في رفح متواصل.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن بيان للجيش أنه سيلتزم بـ”هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية” يوميا في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.


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