جيش الاحتلال يعلن عن وقف تكتيكي للعمليات العسكرية جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن “وقف تكتيكي” للعملية العسكرية في جنوب قطاع غزة للسماح بإيصال من المساعدات الإنسانية.

وبحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، ذكر جيش الاحتلال فإنه سيوقف عملياته العسكرية في رفح من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء، وأن هذا التوقف سيكون يوما حتى إشعار آخر.

وأضاف جيش الاحتلال إن التوقف يهدف إلى السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم مرورا إلى طريق صلاح الدين السريع، وهو طريق رئيسي يربط بين الشمال والجنوب، لتوصيل الإمدادات إلى المناطق الأخرى.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.

ولاحقا، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه أنه لا يوجد وقف للعمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها مستمرة ولم يطرأ أي تغيير على إدخال البضائع إلى القطاع.

وأضاف أن المحور الذي يحمل البضائع سيكون مفتوحا نهارا بالتنسيق مع المنظمات الدولية لنقل المساعدات الإنسانية فقط.

تواصل آلة حرب الاحتلال العدوان على غزة لليوم الـ54 بعد المائتين، مرتكبًا المزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين، وقاصفًا مناطق عدة في القطاع، مما أدى إلى استشهاد 37,266 فلسطينيًا وإصابة 85,102 آخرين.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

قتلى في صفوف الاحتلال

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 659 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 307 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,835 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 579 منهم بالخطرة، و987 إصابة متوسطة، و2,269 إصابة طفيفة.