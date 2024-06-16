بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هجوم جديد للحوثيين قرب المخا وأميركا تتعهد بتقويض قدراتهم

منذ ساعتين
Ships are seen at Saleef port in the western Red Sea Hodeida province, on May 13, 2019. The United Nations said that a Yemeni rebel withdrawal from key Red Sea ports was proceeding as planned, after the government accused the insurgents of faking the pullout. (Photo by AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo has been modified in AFP systems in the following manner: taken by STRINGER instead of [MUMEN KHATIB]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.

وطنا اليوم:هاجمت جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم الأحد سفينة شحن في البحر الأحمر، في المقابل تعهد الجيش الأميركي بمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن هجوم استهدف سفينة شحن على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا في اليمن، مؤكدة أن السلطات تحقق في الواقعة.
ومساء السبت، أعلن الجيش الأميركي أن طاقم سفينة شحن أوكرانية أصيبت بصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن قد غادرها بعد عجزه عن إخماد الحريق الناجم من الهجوم.
وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) -في بيان على منصة إكس- “استهدف الحوثيون المدعومون من إيران سفينة “إم-في فيربينا”، وهي ناقلة بضائع تملكها أوكرانيا وتشغلها بولندا وترفع علم بالاو، بهجومين منفصلين بصاروخين، مما أدى إلى نشوب حرائق على متنها”.
وأضافت أن الطاقم أصدر نداء استغاثة، وقد قدمت سفينة “إم-في آنا ميتا” الأميركية المساعدة، واستعادت البحارة ونقلتهم إلى بر الأمان، حيث ترك طاقم البحارة السفينة بسبب استمرار الحرائق وعدم القدرة على السيطرة عليها. وأصيب بحار بجروح خطيرة في الهجوم قبل الإعلان عن وفاته لاحقا.
وذكرت سنتكوم أن الفرقاطة الإيرانية “جمران” كانت على بُعد 8 أميال بحرية من “إم-في فيربينا” ولم تستجب لنداء الاستغاثة.

تهديد أميركي
وتابع البيان الأميركي قائلا إن “سلوك الحوثيين الخبيث والمتهور يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض البحارة للخطر، سنواصل العمل مع شركائنا لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية”.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية إنها دمرت طائرة مُسيرة وقاربين مُسيرين في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى تدمير 7 رادارات.
وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي للشهر التاسع، تستهدف جماعة الحوثيين بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تابعة لإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.
ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:57

جمعية مربي المواشي: انخفاض الإقبال على الأضاحي مقارنة مع العام الماضي

10:39

نيويورك تايمز: انفجار ناقلة الجند برفح صعّب العثور على الجثث

10:32

فلسطينيو غزة يصلون العيد فوق الركام.. وخطيب جباليا: لن تكسروا عزيمتنا

10:28

40 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

10:24

بن غفير: من اتخذ قرار الهدنة التكتيكية بغزة أحمق

09:36

إسبانيا تقسو على كرواتيا ولامين جمال يدخل التاريخ

09:28

جيش الاحتلال يعلن عن وقف تكتيكي للعمليات العسكرية جنوب قطاع غزة

09:13

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

09:06

ظروف وفاة الحاج طارق البستنجي على جبل عرفة تجتاح التواصل

08:59

نواة الأرض تتباطأ.. هل تؤثر في طول مدّة اليوم؟

00:00

الأمين العام لحزب إرادة في لقاء نوعي على قناة الحقيقة الدولية ويجيب على عدد من التساؤلات… فيديو

22:29

عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وفيات
وفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024وفيات الثلاثاء 11-6-2024