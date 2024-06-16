ظروف وفاة الحاج طارق البستنجي على جبل عرفة تجتاح التواصل

وطنا اليوم:خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة حجاج أردنيين من بينهم الحاج طارق البستنجي وزوج شقيقته.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو للحظات الأخيرة للحاج طارق البستنجي خلال ذهابه إلى مشعر عرفة يدعو به للأهل في قطاع غزة.

كما تداول نشطاء صورا للراحل بعد وفاته “مبتسما مستبشرا” على جل عرفة بحسب وصفهم.

وأصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بيانا، أكدت فيه أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية تتابع وفاة ستة مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، السبت، إثر إصابتهم بضربة شمس.

وبحسب بيان، فقد أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير سفيان القضاة، أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذويهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

كما أعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج الستة، رحمهم الله، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وأوضح السفير القضاة أن الحجاج الستة، من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية، داعياً جميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

– مديرية العمليات والشؤون القنصلية: 00962795497777

– خط الطوارئ / جدة: 00966501784611