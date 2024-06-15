عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم/ أسرة جامعة عمان الأهليةممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإداريةوطلبة الجامعةيتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسهاجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ومن الشعب الاردني وأمتنا العربية والأمة الاسلاميةبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات وكل عام وأنتم بألف خير