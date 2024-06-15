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مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك

منذ 26 ثانية
مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك

وطنا اليوم/ الدكتور ماهر الحوراني
رئيس هيئة المديرين لمجموعة الحوراني الاستثمارية
” الشركة الأردنية المتحدة للإستثمار ”
ونائب الرئيس الأستاذ عمر الحوراني وأعضاء الهيئة
وكافة المدراء ومنسوبي شركات ومؤسسات المجموعة
يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات من
قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
وولي العهد صاحب السمو الملكي
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم
ومن الشعب الاردني وأمتنا العربية والأمة الاسلامية
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات
وكل عام وأنتم بألف خير


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