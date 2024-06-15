مذكرة تعاون بين البحوث الزراعية والمهندسين الزراعيي بناء قدرات حديثي التخرج

وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية ممثل بالمدير العام الدكتور نزار حداد ونقابة المهندسين الزراعيين ممثلة بالنقيب المهندس علي أبو نقطة مذكرة تعاون لتدريب وبناء قدرات المهندسين الزراعيين حديثي التخرج.

وقال حداد أن منظومة التحديث الإقتصادي وإطلاق الإمكانات التي تقودها الحكومة بتوجيهات من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تشكل خارطة طريق للإستثمار في الطاقات الشبابية من خلال عمل برامج لبناء قدرات المهندسين الزراعيين وبخاصة حديثي التخرج وخلق فرص عمل قادرة على إيجاد بدائل للحد من مشكلة الفقر والبطالة وتحفيز حديثي التخرج ليصبحوا صانعي فرص عمل وليس باحثين عنها، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال إدخال برامج الإبتكار والإبداع وزيادة القيمة المضافة على المنتج وتحسين جودة المنتج الزراعي الأردني وتبني تقنيات حديثة تسهل إنخراط العمالة الزراعية في الأنظمة الزراعية من جهة ونقل المعرفة والمهارات اللازمة للعلوم الزراعية من جهة أخرى بغية تطوير القطاع الزراعي وزيادة الفرص التنافسية للمنتج الأردني.

وأضاف حداد أن المركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال هذه الاتفاقية جاء دوره التكاملي مع النقابة لتدريب المهندسين الزراعيين و تعزيز التمويل للبرنامج التدريبي من خلال الشركاء المحليين والدوليين، حيث سترشح النقابة المهندسين الزراعيين المنوي تدريبهم في محطات المركز الوطني المنتشرة على إمتداد أرض الوطن، وتوفير لهم كل الخدمات والبنى التحتية لتمكينهم من التدريب وتعزيز فرص التدريب بخاصة في محافظات الأطراف والجنوب ووادي الأردن.

وهنأ أبو نقطة المركز الوطني للبحوث الزراعية بمناسبة التكريم الملكي من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين بوسام التميز من الدرجة الثانية في مجال التنمية الزراعية وتوفير فرص عمل.

وقال أبو نقطة أننا في مجلس نقابة المهندسين الزراعيين نعمل بجهد وشراكة مع جميع مؤسسات القطاع الزراعي لإستحداث وتفعيل برامج تدريبية علمية ومنهجية لمنتسبينا حديثي التخرج تهدف لإكسابهم مهارت محددة في الجوانب العملية والبحثية لتأهليهم لسوق العمل أو التوجه نحو تأسيس المشاريع الزراعية الصغيرة وتطويرها.

ووجه نقيب المهندسين الزراعيين شكره للمركز الوطني للبحوث الزراعية لإعادته تفعيل برنامج تدريب الزملاء حديثي التخرج في فروع ومحطات المركز البحثية في مختلف محافظات المملكة، عبر برنامج تدريبي محدد ومتابعة إدارية وميدانية مستمرة لتحقيق أهداف وغايات التدريب بأفضل شكل ممكن، وتعزيز مدى إستفادة الزملاء للمهارات العملية من واقع خبرة زملائنا في المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وأضاف ابو نقطة ان إختيار المهندسين الزراعيين سيكون من خلال لجنة في النقابة تقوم بإختيار المهندسين الزراعيين حديثي التخرج وحسب مكان الإقامة بحيث يكون قريب لمحطات المركز الوطني للبحوث الزراعية والمعدة لغايات بناء القدرات وستكون مدة التدريب ثلاثة شهور إعتبارًا من شهر تموز 2024، لافتًا إلى أن عدد المتدربين المستهدف تدريبهم 30 مهندس زراعي.