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شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ بمناسبة عيد الأضحى

منذ 9 ثواني
شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ بمناسبة عيد الأضحى

وطنا اليوم_بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يرفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية والرئيس التنفيذي وكافة العاملين بالشركة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وإلى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

كما تقدمت الشركة بالتهنئة إلى الأسرة الأردنية كافة، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تكون أيام العيد مليئة بالفرح والسرور للجميع.

وأعربت عن أملها في أن يكون هذا العيد فرصة لتسود المحبة والسلام في كل أرجاء العالم.

واختتمت الشركة بتهنئة خاصة لكافة العاملين في شركة مصفاة البترول الأردنية تقديراً على جهودهم وتفانيهم في العمل، متمنيةً لهم ولعائلاتهم عيداً سعيداً ومباركاً.


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