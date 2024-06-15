“مبادرة ‘البنك الأخضر الخيري’ لبلدية إربد الكبرى تجمع أكثر من 5000 قطعة ملابس لتوزيعها قبل عيد الأضحى”

بدأت مبادرة البنك الأخضر الخيري للتبرع بالملابس والجلود، التي أطلقتها البلدية مطلع شهر نيسان الفائت، تؤتي ثمارها بتواجد أكثر من 5000 قطعة ملابس معروضة في موقع مخصص لها بالقرب من مدينة الشاحنات.

وشارك رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي صباح اليوم السبت عدداً من الجمعيات المختصة برعاية الأيتام توزيع الملابس على مستحقيها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وبين الكوفحي ان البلدية بدأت بالفعل تلمس مدى نجاح هذه المبادرة الخيرية التي جاءت ايماناً من البلدية بواجباتها تجاه الإنسان في المدينة وضمن مسؤوليتها المجتمعية التي باتت تحظى باهتمام كبير في خطط البلدية وأعمالها.

وأضاف ان هذه المبادرة تنسجم تماماً مع رؤى البلدية في بناء الاقتصاد الدائري الأخضر وضمن نشاطاتها في تدوير النفايات وتقليل انبعاثها.

من جهته بين مسؤول المبادرة المهندس حازم أبو مخ ان البلدية انهت المرحلة الأولى التجريبية من هذه المبادرة بوضع صندوق امام البوابة الشمالية لجامعة اليرموك.

وأضاف انه وبعد نجاح الفكرة بشكل كبير، تقرر ان يتم وضع صندوقين إضافيين في مواقع مختلفة من المدينة بعد انقضاء عطلة العيد.

وبين أبو مخ ان جميع الملابس تخضع للتقييم والفرز مبيناً ان البلدية قامت بإنشاء مشغل لتجهيز الملابس يشمل فرزها وكيها وتغليفها ومن ثم عرضها ليتم الاستفادة منها من قبل المستحقين سواء من دور الرعاية او الجمعيات الخيرية.