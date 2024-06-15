بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

“مبادرة ‘البنك الأخضر الخيري’ لبلدية إربد الكبرى تجمع أكثر من 5000 قطعة ملابس لتوزيعها قبل عيد الأضحى”

منذ 41 ثانية
“مبادرة ‘البنك الأخضر الخيري’ لبلدية إربد الكبرى تجمع أكثر من 5000 قطعة ملابس لتوزيعها قبل عيد الأضحى”

بدأت مبادرة البنك الأخضر الخيري للتبرع بالملابس والجلود، التي أطلقتها البلدية مطلع شهر نيسان الفائت، تؤتي ثمارها بتواجد أكثر من 5000 قطعة ملابس معروضة في موقع مخصص لها بالقرب من مدينة الشاحنات.

وشارك رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي صباح اليوم السبت عدداً من الجمعيات المختصة برعاية الأيتام توزيع الملابس على مستحقيها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وبين الكوفحي ان البلدية بدأت بالفعل تلمس مدى نجاح هذه المبادرة الخيرية التي جاءت ايماناً من البلدية بواجباتها تجاه الإنسان في المدينة وضمن مسؤوليتها المجتمعية التي باتت تحظى باهتمام كبير في خطط البلدية وأعمالها.

وأضاف ان هذه المبادرة تنسجم تماماً مع رؤى البلدية في بناء الاقتصاد الدائري الأخضر وضمن نشاطاتها في تدوير النفايات وتقليل انبعاثها.

من جهته بين مسؤول المبادرة المهندس حازم أبو مخ ان البلدية انهت المرحلة الأولى التجريبية من هذه المبادرة بوضع صندوق امام البوابة الشمالية لجامعة اليرموك.

وأضاف انه وبعد نجاح الفكرة بشكل كبير، تقرر ان يتم وضع صندوقين إضافيين في مواقع مختلفة من المدينة بعد انقضاء عطلة العيد.

وبين أبو مخ ان جميع الملابس تخضع للتقييم والفرز مبيناً ان البلدية قامت بإنشاء مشغل لتجهيز الملابس يشمل فرزها وكيها وتغليفها ومن ثم عرضها ليتم الاستفادة منها من قبل المستحقين سواء من دور الرعاية او الجمعيات الخيرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:34

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : بيان “السبع” والأثر الأردني في تغيير “فوضى” الموقف العالمي

14:39

الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الاضحى ما قادة دول شقيقة

13:42

سرايا القدس: قنصنا جندي صهيوني في محور “نتساريم”

12:36

“الخارجية الأميركية”: مجموعة إسرائيلية نهبت شاحنتين للمساعدات ولن نتسامح

11:33

عاجل بيان صادر عن “أبو عبيدة” بتزامن مع يوم عرفة

10:14

لبيك اللهم لبيك

10:09

“العمل” تدعو إلى إتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر

01:42

الكوفحي يكتب :الله أكبر … بين القول والايمان

23:53

أزمة المياه في ملكا: تجاهل مستمر واحتجاجات تصعيدية في منطقة خالد بن الوليد

20:44

مركز أبحاث كندي يحذر : حرب أهلية متوقعة في أمريكا

20:31

هذه هي خسائر كوكاكولا من المقاطعة الناجحة في بنغلاديش

20:20

هآرتس: نتنياهو مخادع وأمام بايدن 3 خيارات لإنهاء الحرب

وفيات
وفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024وفيات الثلاثاء 11-6-2024