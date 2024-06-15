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15:44
“مبادرة ‘البنك الأخضر الخيري’ لبلدية إربد الكبرى تجمع أكثر من 5000 قطعة ملابس لتوزيعها قبل عيد الأضحى”
15:34
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14:39
الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الاضحى ما قادة دول شقيقة
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سرايا القدس: قنصنا جندي صهيوني في محور “نتساريم”
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“الخارجية الأميركية”: مجموعة إسرائيلية نهبت شاحنتين للمساعدات ولن نتسامح
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عاجل بيان صادر عن “أبو عبيدة” بتزامن مع يوم عرفة
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“العمل” تدعو إلى إتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر
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أزمة المياه في ملكا: تجاهل مستمر واحتجاجات تصعيدية في منطقة خالد بن الوليد
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الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الاضحى ما قادة دول شقيقة
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
15:44
“مبادرة ‘البنك الأخضر الخيري’ لبلدية إربد الكبرى تجمع أكثر من 5000 قطعة ملابس لتوزيعها قبل عيد الأضحى”
15:34
العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : بيان “السبع” والأثر الأردني في تغيير “فوضى” الموقف العالمي
13:42
سرايا القدس: قنصنا جندي صهيوني في محور “نتساريم”
12:36
“الخارجية الأميركية”: مجموعة إسرائيلية نهبت شاحنتين للمساعدات ولن نتسامح
11:33
عاجل بيان صادر عن “أبو عبيدة” بتزامن مع يوم عرفة
10:14
لبيك اللهم لبيك
10:09
“العمل” تدعو إلى إتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر
01:42
الكوفحي يكتب :الله أكبر … بين القول والايمان
23:53
أزمة المياه في ملكا: تجاهل مستمر واحتجاجات تصعيدية في منطقة خالد بن الوليد
20:44
مركز أبحاث كندي يحذر : حرب أهلية متوقعة في أمريكا
20:31
هذه هي خسائر كوكاكولا من المقاطعة الناجحة في بنغلاديش
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هآرتس: نتنياهو مخادع وأمام بايدن 3 خيارات لإنهاء الحرب
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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