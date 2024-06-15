بنك القاهرة عمان
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الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الاضحى ما قادة دول شقيقة

منذ ساعة واحدة
الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الاضحى ما قادة دول شقيقة

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