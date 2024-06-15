“الخارجية الأميركية”: مجموعة إسرائيلية نهبت شاحنتين للمساعدات ولن نتسامح

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن إدراجها على قوائم العقوبات مجموعة “تزاف 9” الإسرائيلية المتطرفة والعنيفة، والتي تقوم باعتراض القوافل المحملة بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة ومهاجمتها وتدميرها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على لسان المتحدث باسمها ماثيو ميلر “لقد سعى أفراد “تزاف 9” مرارا وعلى مدى أشهر إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال إغلاق الطرق – وبشكل عنيف أحيانا – أثناء مرور الشاحنات من الأردن إلى غزة، بما في ذلك في الضفة الغربية. وقد قاموا أيضا بتدمير شاحنات المساعدات وإلقاء المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في الطريق. وقام أفراد “تزاف 9” بتاريخ 13 أيار بنهب شاحنتين محملتين بمساعدات إنسانية مخصصة للرجال والنساء والأطفال في غزة ثم أضرموا النار فيها أثناء مرورها بالقرب من الخليل في الضفة الغربية”.

أعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37,266 والجرحى إلى 85,102 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت أن توفير المساعدات الإنسانية أمر حيوي لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتخفيف مخاطر المجاعة.

وحمّلت واشنطن الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان أمن وسلامة القوافل الإنسانية التي تمر عبر إسرائيل والضفة الغربية في طريقها إلى غزة.

“لن نتسامح مع أي أعمال تخريبية وأعمال عنف ضد المساعدات الإنسانية الأساسية، وسنواصل استخدام الأدوات كافة المتاحة لنا لتعزيز محاسبة من يرتكبون أعمالا مشينة مماثلة أو يحاولون ارتكابها، ونتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تحذو حذونا ونحثها على ذلك.” وفق الخارجية الأميركية

وفرضت وزارة الخارجية العقوبات على “تزاف 9” بموجب المادة 1(أ)(1)(أ) من الأمر التنفيذي رقم 14115 بالنظر إلى مسؤوليتها أو تواطئها أو مشاركتها المباشرة أو غير المباشرة أو محاولتها المشاركة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية – بما في ذلك من خلال التوجيه بإجراء هذه الأعمال أو تنفيذها أو إجرائها أو القيام بها أو عدم تنفيذ السياسات.