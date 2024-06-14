بن غفير: مؤامرة لتحويلي إلى مزهرية

وطنا اليوم:عقب إعلان النيابة العامة في كيان الاحتلال الإسرائيلي أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد خرق القانون وتدخل بشكل مرفوض في عمل جهاز الشرطة، بدأ بن غفير بمهاجمة الشرطة والمستشارة القضائية.

قال بن غفير، إن قائد الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة يتآمران لتحويل وزير الأمن القومي إلى مزهرية.

وأضاف بن غفير أن قائد الشرطة والمستشارة القضائية يحاولان عرقلة عمله من منطلقات سياسية، وفق مزاعمه.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 العبرية، بأن النيابة العامة كشفت أن الوزير بن غفير خرق القانون وتدخل بشكل مرفوض في عمل جهاز الشرطة.

وذكرت القناة 12، أن النيابة العامة طلبت تقديم وثائق حول حوادث أعطى فيها بن غفير أوامر غير قانونية للشرطة.