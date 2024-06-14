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إتلاف طنين ونصف دجاج غير صالح للاستهلاك البشري في الزرقاء

منذ 10 ثواني
إتلاف طنين ونصف دجاج غير صالح للاستهلاك البشري في الزرقاء

وطنا اليوم:أتلفت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الزرقاء بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة في الرصيفة اليوم الجمعة، طنين ونصف من الدجاج المذبوح داخل إحدى الشقق السكنية وغير الصالح للإستهلاك البشري.
وضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والإدارة الملكية لحماية البيئة، فجر اليوم الجمعة، أثناء جولاتهم الميدانية اليومية على مدى 24 ساعة، كمية الدجاج داخل إحدى الشقق السكنية التي تم تحويلها لمسلخ لذبح الدجاج وإعداده لتوزيعه على المطاعم، دون الحصول على أية تراخيص ودون توفر أدنى الاشتراطات الصحية اللازمة.
وتم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكي الشقة وكمية الدجاج وتحويلهم إلى الجهات المعنية بغية إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، حيث أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة يقومون بجهود كبيرة لمراقبة الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


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