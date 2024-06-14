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ديانا كرزون تقدم هديتين للعرسان في العالم العربي 

منذ 3 دقائق
ديانا كرزون تقدم هديتين للعرسان في العالم العربي 

وطنا اليوم_فاجأت النجمة الأردنية ديانا كرزون كل محبيها ومتابعيها وعشاق الفرح في العالم العربي بعملين غنائيين خاصين بالأعراس تزامناً مع حلول فصل الصيف وقبل عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة.

وأهدت كرزون اغنيتي الزفة التي قدمتهما من التراث الأردني والخليجي لكل العرسان في الوطن العربي مؤكدةً انها رغبت بإحياء التراث من خلال هذين العملين اللذين تم تطويرهما سواء من خلال الكلمات او الألحان والتوزيع الموسيقي.

وكانت الأغنية الأولى “زفة شبيك لبيك” لحن مطور من الفلكلور وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وأعاد توزيعها الموسيقي محمد القيسي، قد حققت نجاحاً كبراً بعد أيام قليلة من عرضها عبر قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.

 

وبعد أيام قليلة طرحت كرزون زفة عروس “هب السعد” المستوحاة من التراث الخليجي وعمل على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.

وبينت ديانا ان تقديمها لهذين العملين يؤكد اعتزازها الكبير بالتراث العربي المليء بالأعمال الرائعة التي تستحق ان تقدم بقوالب جديدة وتوزيع موسيقي مختلف يناسب أذواق وتطلعات الأجيال الجديدة.

 

وعبرت كرزون عن سعادتها الكبير بردود الأفعال التي تلقتها من جمهورها الواسع المنتشر في كل ارجاء الوطن العربي، علماً بأن العملين شهدا مشاركات كبيرة جداً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ولاقيا تعليات إيجابية وآراءً مادحة بشكل كبير.

وتعرف ديانا بأنها واحدة من أميز من قدمن أغانٍ خاصة بالأعراس وكان منها “زفة فرحتنا الليلة، ولعانة، اردنية هالليلة” وغيرها.


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