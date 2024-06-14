الأرصاد: الصيف سيكون مُلتهبا والحرارة أعلى من معدلاتها

وطنا اليوم:ذكر مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، أنه تم إصدار التوقعات الموسمية الرسمية للمنتدى العربي لتوقعات المناخ وفيما يسمى التوقعات المناخية Arab-COF للأشهر (حزيران،تموز، اب/2024) للمنطقة العربية كاملة، والتي صدرت بالاعتماد على مخرجات النماذج الديناميكية والإحصائية.

واضاف آل خطاب، بأنه قد تم تطوير التوقعات الموسمية للاشهر حزيران وتموز واب/2024 (June-July-August) في جميع أنحاء المنطقة العربية بما فيها الأردن والتي اعتمدت على فهم التقلبات والمتغيرات الجوية بمنطقة المحيط الهادئ الإستوائية والتي تشير الى الانتقال من ظروف ظاهرة (النينو) الى ظروف محايدة مع ميل الى المرحلة السلبية (لانينا) بنهاية شهر آب، وإن استمرار مؤشر الـ(IOD) وهو مؤشر ثنائي القطب في المحيط الهندي وهو بمرحلة ايجابية فإنه من المتوقع أن تكون الحرارة خلال هذا الصيف أعلى من المعدلات المناخية على مناطق بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية وشمال المغرب العربي.

وافاد آل خطاب بأن المؤشرات في منطقة بلاد الشام مثلا تبين أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون أعلى من معدلاتها العامة باحتمالية عالية تصل الى 70%، وعليه فإن التوقعات للصيف القادم صيف جاف وحار جدا وهذا يزيد من فرص حدوث موجات الحر على المنطقة وهذا ما تعيشه المملكة بطبيعة الحال هذه الأيام حيث تأثرت المملكة منذ بداية حزيران حتى تاريخ هذا التقرير بموجتي حر.

لذا فإن المنتدى العربي لتوقعات المناخ ArabCOF3 يوصي بالمجمل اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد ما أمكن للظروف الطارئة التي قد تحدث خلال صيف 2024، مثل نشوب الحرائق في مختلف الدول.