راصدون جويّون: مؤشرات خطيرة على اشتداد كبير للموجة الحارة في الأردن

وطنا اليوم:قال راصدون جويّون إن مؤشرات خطيرة تظهر على بعض النماذج العددية وعلى رأسها النموذج GFS حسب تحديثات هذا الصباح حول إزدياد شدة تأثير الموجة الحارة مجدداً مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الراصدون أن التحديثات آلتي ظهر بها النموذج GFS مقلقة للأمانة وتحمل قيم خطيرة ولربما في حال ثبوتها أن تُسجل درجات حرارة هي الأولى من نوعها في منطقة بلاد الشام !

وأكدوا ان هذه التحديثات لا تزال قيد المتابعة ولا تزال رهن التغيير سيما وأن النموذج العددي الأوروبيECMWF يخالف هذه التوقعات بحسب آخر تحديث له، ولكن في حال نجاح توقعات النموذج GFS وجاءت كما هي القيم الظاهرة على تحديثات هذا الصباح ستكون الأمور خطيرة ومقلقة للغاية.

ون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية

ويراقب المتنبئون الجويون في مركز “طقس العرب”، احتمالية ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في مناطق الأغوار مجدداً، والتي من المتوقع أن تقترب من ال50 مئوي خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يكون الطقس هناك شديد الحرارة بشكل لافت.

الى ذلك قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الموجة الجافة والحارة التي تؤثر على المملكة ستستمر اليوم الجمعة.

وبينت الدائرة أن الطقس سيكون حارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارًا جدًا في باقي المناطق، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وفي ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية وحارًا نسبيًا في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتشير آخر التحديثات الجوية الخرائط إلى أن الأردن يبقى تحت تأثير الموجة الحارة الليلة لتصبح الأجواء أكثر حرارة خلال ساعات الليل.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8-10 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق لتلامس درجات الحرارة 40 مئوية في العاصمة عمان خصوصا الأحياء الشرقية.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في المناطق الغورية والبحر الميت والعقبة، لتقترب من نهاية الأربعينات وسط طقس شديد الحرارة.