مسيرات الأردن:غزة كشفت الوجه الحقيقي لأمريكا

وطنا اليوم:رغم الأجواء شديدة الحرارة، شارك آلاف الأردنيين في الفعالية الحاشدة التي أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد عباد الرحمن قرب سفارة الولايات المتحدة، وذلك تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحقّ الأهل في قطاع غزة بدعم وغطاء عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.

وأكد المشاركون دعمهم المطلق فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة في مواجهة عدوان الاحتلال، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

وصدحت حناجر المشاركين بهتافات هاجمت الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي تدعم الارهاب الصهيوني وتدعم قتل الأطفال في قطاع غزة.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وأشاد المشاركون بموقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الاهل في غزة والضفة وفلسطين عموما.

وهتف المشاركون بشعارات، منها:

من عمان لبينا.. يا صهيوني اجاك الموت

والقصة بتبدأ من بعيد.. من عند الغربي العربيد

ومن أمريكا بالتحديد.. ورأس الدول الرجعية

الكرك:الأردنيون سيقطعون اليد التي تمتدّ إلى الأردن بسوء

كما شارك العشرات من أبناء محافظة الكرك في اعتصام أقيم بعد صلاة ظهر الجمعة في مؤتة، وذلك نصرة للأهل الذين يتعرّضون لإبادة جماعية في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الصهيوني بدعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.

وندد المحتجون بمشاركة الولايات المتحدة في حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرين إلى أن غزة كشفت الوجه الإجرامي الحقيقي لأمريكا.

ولفت المشاركون إلى أن الأردنيين سيقطعون اليد التي تمتدّ إلى الأردن بسوء.

وأكد النائب السابق سعود أبو محفوظ في كلمة ألقاها خلال الاعتصام أن صمود الأهل في قطاع غزة وتضحياتهم وبسالة فصائل المقاومة أفشلت مخططات التهجير التي رسمها الكيان الصهيوني من أجل احتلال غزة، تماما كما أفشلت مخططات تطبيع العلاقات العربية الصهيونية.

ووجه أبو محفوظ رسالة أكد فيها أن الأردن ومحافظة الكرك طالما كانت مفتاح تحرير المسجد الأقصى