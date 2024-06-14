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الأمن يدعو المواطنين إلى تقليل التحرك بالمركبات خلال النهار

منذ ساعة واحدة
الأمن يدعو المواطنين إلى تقليل التحرك بالمركبات خلال النهار

وطنا اليوم:دعت إدارة السير الى التقليل من القيادة أثناء النهار وخاصة في ذروة ارتفاع درجات حرارة الجو اليوم الجمعة.
وقالت الادارة في منشور لها عبر الفيسبوك الجمعة: “انه يجب التحقق بشكل دوري من مستويات السوائل والزيوت في المركبة”.
ويستمر اليوم، تأثير الموجة الجافة والحارة على المملكة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف، ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات


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