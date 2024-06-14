الدفاع المدني: 354 حادث إطفاء وحرائق أعشاب خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ24 ساعة الماضية مع (1458) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (8:53) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

وبينت في منشور لها عبر الفيسبوك الجمعة، أنه تم التعامل مع (141) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:46) دقيقة، و(102) حادث إطفاء و(252) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (8:44) دقيقة.