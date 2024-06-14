بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

موقف محرج يتعرض له سوناك الشغوف مع ميلوني

منذ ساعة واحدة
موقف محرج يتعرض له سوناك الشغوف مع ميلوني

وطنا اليوم:تعرض رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، لموقف “محرج” من قبل رئيسة وزراء إيطاليا، بعد فيديو انتشر خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا.
وخلال وصوله للقمة، أقدم سوناك على تحية رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني “بحرارة”، لكن اللحظات التي تلت قبلة التحية، كانت “محرجة”، وفقا لناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر سوناك مقبلا بجسده نحو ميلوني، التي تراجعت للخلف في أكثر من مرة، وهو ما أشار إلى “حالة رفض” استنادا للغة جسد زعيمة اليمين في إيطاليا.
ووصفت صحيفة “غارديان” الموقف بالمحرج بالنسبة لسوناك، الذي تعرض “لرفض ظاهري” من ميلوني، حليفته المقربة في أوروبا.
وسخر ناشطون من سوناك على منصة إكس: “سوناك يبدو وكأنه توجه لقبلة إضافية ولكن ميلوني ابتعدت.. هناك طاقة رفض قوية في اللقطة”.
وكتب آخر: “موقف محرج جدا. ميلوني ترفض قبلة سوناك”.
وعلق كثيرون حول رغبة سوناك بتقبيل ميلوني، بينما الأخيرة رفضت.
وقالت الصحيفة البريطانية إن على الرغم من الاختلافات السياسية، فمن الواضح أنهما مرتاحان برفقة بعضهما البعض كما يظهر لقاؤهما في مجموعة السبع، والذي قد يكون “الأخير”، فيما لو خسر حزب المحافظين الانتخابات المقررة في 4 يوليو المقبل ببريطانيا، وسط استطلاعات تؤكد أن الفوز فيها سيكون من نصيب حزب العمال.
الصور التي اختارتها الصحيفة من أرشيفها، هي “انسجامية” النوع وغير عادية بوضوح، وتؤكد أنه برغم الاختلافات السياسية بين ميلوني (47 ​​عاما) وسوناك (44 عاما)، لديهما الكثير من القواسم المشتركة، حيث وصلا إلى السلطة في غضون ثلاثة أيام من بعضهما البعض، وهما في نفس العمر ومن الواضح أنهما “يشعران براحة واضحة في صحبة بعضهما البعض”.
ومن جهة أخرى، يتوقع التوصل إلى الاتفاق عندما يعقد قادة الدول، وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:05

مسيرات الأردن:غزة كشفت الوجه الحقيقي لأمريكا

14:21

الأمن يدعو المواطنين إلى تقليل التحرك بالمركبات خلال النهار

14:13

استشهاد طفل نتيجة سوء التغذية والجفاف شمالي القطاع

14:04

الدفاع المدني: 354 حادث إطفاء وحرائق أعشاب خلال 24 ساعة

13:55

احد البنوك الاسلامية يصدم عملاءه قبيل العيد بسحب مبالغ من حساباتهم قبل موعد استحقاق القروض

13:47

أضرار جسيمة جراء سقوط 7 صواريخ بكريات شمونة والمطلة

11:48

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

11:46

الملك يغادر إلى إيطاليا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع

11:42

هجوم غير مسبوق.. مدفيديف يتهم واشنطن بالسعي لتحريف الإسلام والمسيحية

11:39

ريا بني بكر تحصد المركز الثالث في جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز

11:14

مهم للراغبين بزيارة تلفريك عجلون خلال عطلة العيد

11:11

وزير الأوقاف: خدمة استثنائية للحجاج الأردنيين في مخيمات منى وعرفات

وفيات
وفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024وفيات الثلاثاء 11-6-2024