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أضرار جسيمة جراء سقوط 7 صواريخ بكريات شمونة والمطلة

منذ ساعة واحدة
أضرار جسيمة جراء سقوط 7 صواريخ بكريات شمونة والمطلة

وطنا اليوم:قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش يوصي القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح في أقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان.
الى ذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية بوقوع أضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية جراء سقوط 7 صواريخ في مستوطنة كريات شمونة.
وفي سياق متصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق 16 مسيرة خلال الساعات الـ72 الأخيرة اعترضت دفاعاته الجوية 11 منها.
كما اندلعت النيران مجدد في بلدة المطلة في شمال فلسطين المحتلة، اليوم الجمعة، بعد تعرضها لقصف صاروخي من جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نم إطلاق نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق شمال إسرائيل دون وقوع إصابات، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله أطلق 6 صواريخ موجهة مضادة للدروع على المطلة ما أدى تضرر منزلين واندلاع حريق.
وكان حزب الله قال إنه، في عملية ثانية ردا على استهداف بلدة جناتا، استهدف مبان يستخدمها جنود اسرائيليون في المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.


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