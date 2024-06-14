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الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

منذ 44 ثانية
الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الجمعة، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.
واشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.
ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 105 إنزالات جوية و260 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


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