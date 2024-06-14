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الملك يغادر إلى إيطاليا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع

منذ 17 ثانية
الملك يغادر إلى إيطاليا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الجمعة، متوجها إلى إيطاليا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
ويلتقي جلالته على هامش أعمال القمة قادة ورؤساء وفود عدة دول.
وأدى سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


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