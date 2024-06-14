بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير الأوقاف: خدمة استثنائية للحجاج الأردنيين في مخيمات منى وعرفات

منذ 25 ثانية
وزير الأوقاف: خدمة استثنائية للحجاج الأردنيين في مخيمات منى وعرفات

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الاردنية الدكتور محمد الخلايلة، أن الوزارة عملت هذا العام على توفير تقديم خدمة استثنائية توفر سبل الراحة النفسية والجسدية للحجاج الأردنيين من خلال تحديث مخيمات منى وعرفات والتي تضاهي مخيمات الحج المميز.
وقال الخلايلة، الجمعة، إنه تم تجويد خدمات المبيت وتجهيز خيام مطابقة للمواصفات العالمية لتحقيق شرط السلامة العامة وضد الحريق وعازلة لحرارة الطقس الخارجية وعملنا على تجهيزها بمقاعد سريرية تسمح للحاج باستخدامها على الوجهين بمقعد وسرير واضافة مكيفات حديثة.
وأضاف الوزير خلال اطلاعه الوفد الإعلامي المرافق لبعثة الحجاج على التحديثات النوعية لمخيمات الحجاج الاردنيين و عرب 48 بحضور مدير عام الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، أنه تم إنشاء ملحقات بموقع مبيت الحجاج كمتنفس لهم مجهزة بالكامل بمقاعد حديثة ومريحة.
وبين أنه سيتم توفير وجبتين طعام يوم عرفة داخل المخيمات، مشيرا إلى جاهزيتها لاستقبال يوم عرفة وأيام منى ورمي الجمرات.
وأشار إلى أنه تم إعداد خدمة فضلى، في إعداد وجبات الطعام،بحيث تكون المخيمات جاهزة لاستقبال الحجاج في يوم عرفة لأنه من المتوقع أن يقضي الحجاج بمنطقة رمي الجمرات ليلتين أو ثلاث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:00

الصحة السعودية تحذر : درجة حرارة الأسطح تصل لـ 72 درجة مئوية في المشاعر المقدسة

10:51

وفيات الجمعة 14-6-2024

10:23

الدرون.. سلاح سعودي جديد لمحاربة مخالفي الحج

10:10

اندلاع سلسلة حرائق في العراق

09:57

ضيوف الرحمن يتوافدون على منى لقضاء يوم التروية

09:44

شباب حزب إرادة المتقدمين على مقعد الشاب على القائمة الحزبية يصدرون وثيقة شرف قبيل صدور القائمة الحزبية

09:40

حماس: ليس لدينا أو لدى أحد أي فكرة حول عدد المحتجزين الأحياء

09:33

وزير الأوقاف يتفقد أوضاع حجاح الـ48

09:28

الجيش يخلي بالطائرة عائلة أردنية تعرضت لحادث في السعودية

09:24

استشهاد سيدتين في غارة للاحتلال جنوب لبنان

06:23

مركز تطوير الأعمال BDC يستضيف السفير البريطاني في جلسة حوارية في محافظة الكرك

05:17

بايدن: حماس “العائق الأكبر” أمام وقف إطلاق النار

وفيات
وفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024وفيات الثلاثاء 11-6-2024