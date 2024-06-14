وزير الأوقاف: خدمة استثنائية للحجاج الأردنيين في مخيمات منى وعرفات

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الاردنية الدكتور محمد الخلايلة، أن الوزارة عملت هذا العام على توفير تقديم خدمة استثنائية توفر سبل الراحة النفسية والجسدية للحجاج الأردنيين من خلال تحديث مخيمات منى وعرفات والتي تضاهي مخيمات الحج المميز.

وقال الخلايلة، الجمعة، إنه تم تجويد خدمات المبيت وتجهيز خيام مطابقة للمواصفات العالمية لتحقيق شرط السلامة العامة وضد الحريق وعازلة لحرارة الطقس الخارجية وعملنا على تجهيزها بمقاعد سريرية تسمح للحاج باستخدامها على الوجهين بمقعد وسرير واضافة مكيفات حديثة.

وأضاف الوزير خلال اطلاعه الوفد الإعلامي المرافق لبعثة الحجاج على التحديثات النوعية لمخيمات الحجاج الاردنيين و عرب 48 بحضور مدير عام الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، أنه تم إنشاء ملحقات بموقع مبيت الحجاج كمتنفس لهم مجهزة بالكامل بمقاعد حديثة ومريحة.

وبين أنه سيتم توفير وجبتين طعام يوم عرفة داخل المخيمات، مشيرا إلى جاهزيتها لاستقبال يوم عرفة وأيام منى ورمي الجمرات.

وأشار إلى أنه تم إعداد خدمة فضلى، في إعداد وجبات الطعام،بحيث تكون المخيمات جاهزة لاستقبال الحجاج في يوم عرفة لأنه من المتوقع أن يقضي الحجاج بمنطقة رمي الجمرات ليلتين أو ثلاث.