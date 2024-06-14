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الصحة السعودية تحذر : درجة حرارة الأسطح تصل لـ 72 درجة مئوية في المشاعر المقدسة

منذ 14 ثانية
الصحة السعودية تحذر : درجة حرارة الأسطح تصل لـ 72 درجة مئوية في المشاعر المقدسة

وطنا اليوم:حذرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، التي تصل إلى 72 درجة مئوية في بعض المناطق الجبلية.
ونبهت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، الحجاج إلى أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يشكل خطرا كبيرا على صحتهم، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة والتي تعد كبرى الصعوبات التي يواجهها الحجاج.
ودعت الوزارة الحجاج إلى استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة.


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