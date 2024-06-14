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الدرون.. سلاح سعودي جديد لمحاربة مخالفي الحج

منذ 14 ثانية
الدرون.. سلاح سعودي جديد لمحاربة مخالفي الحج

وطنا اليوم:نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو لعملية رصد ومتابعة أشخاص مخالفين لأنظمة الحج التقطته عدسة “درون” (طائرة بدون طيار).
ونشرت الوزارة الفيديو عبر منصة “إكس”، وقالت في تعليق: “ضمن جهود الجهات الأمنية في رصد ومتابعة مخالفي أنظمة الحج فقد تمكنت قوة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج وبالتعاون مع طيران الأمن من رصد مركبة بمنطقة صحراوية بالقرب من مواقف الشميسي ومتابعتها بالتنسيق مع الفرق الميدانية الأرضية حتى القبض على قائدها في إحدى محطات الوقود بالعاصمة المقدسة”.
وتابعت: “اتضح نقله لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج، وننوه إلى أنه مهما تعددت الأساليب والطرق فإن رجال الأمن لها بالمرصاد ودائما تذكر لا حج بلا تصريح”.
وظهرت إحدى طائرات الدرون التابعة لقوات الأمن السعودية بمقطع فيديو منفصل نشرته الداخلية مبرزة التقنيات المستخدمة في رصد المخالفين للأنظمة والتعليمات.
ويسعى كثيرون إلى الحج من خلال قنوات غير رسمية لأن الحصول على التصاريح الرسمية وحزم الإقامة والخدمات يمكن أن تكون مكلفة، مع تخصيص حصص محدودة للحجاج من كل بلد.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات، لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.

 


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