اندلاع سلسلة حرائق في العراق

وطنا اليوم:اندلعت سلسلة حرائق في أربيل شمالي العراق بإقليم كردستان، صباح الجمعة، وفق ما أعلنت قيادة الدفاع المدني العراقي.

وأفادت القيادة بأن حريقا هائلا نشب في مجمع سكني قيد الإنشاء بالمحافظة، وشاركت طائرات إلى مساعدة فرق الإطفاء في إخماد النيران.

وفي سياق متصل، اندلع حريق آخر فجر أمس الخميس في مناطق زراعية واسعة جنوبي أربيل، حيث تمكنت سيارات الإسعاف من السيطرة على الحريق الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة.

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة مساء الخميس على حريق في مستودع كبير للنفط الخام أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 14 عنصرًا، حسبما أعلن الدفاع المدني.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، اندلعت حرائق في مستشفيات ومخازن ومتاجر في مختلف أنحاء العراق.

وفي أيلول/سبتمبر 2023، اندلع حريق في قاعة خلال حفل زفاف في بلدة قرقوش في شمال العراق، أودى بأكثر من 107 أشخاص، قالت السلطات إن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تسببت به.

وفي نيسان/أبريل 2021، قضى أكثر من 80 شخصًا جراء حريق في مستشفى لمرضى كوفيد-19 في بغداد نجم عن انفجار أسطوانات أكسجين.

وفي تموز/يوليو من العام نفسه، لقي 64 شخصًا حتفهم جرّاء حريق في مستشفى بالناصرية في جنوب العراق اندلع في جناح لمرضى كوفيد-19.