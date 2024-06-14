شباب حزب إرادة المتقدمين على مقعد الشاب على القائمة الحزبية يصدرون وثيقة شرف قبيل صدور القائمة الحزبية

وطنا اليوم:على إثر دعوة لإجتماع من قبل مكتب الشباب في حزب إرادة، أكد شباب حزب إرادة المتقدمين على الترشح الداخلي على مقعد الشباب في الانتخابات النيابية المقبلة على القائمة الحزبية على ثقتهم المطلقة بقرار لجنة تقييم طلبات الترشح على القائمة الحزبية ، وعلى نزاهة القرار الصادر خلال الفترة المقبلة.

واشار الشباب الى انهم وبغض النظر عن اسم المرشح ، سيكونوا في مقدمة المشاركين في غرفة عمليات الانتخابات النيابة المقبلة التي ستكون مهمة للعملية السياسية ،

و محطة لتماسك شباب إرادة للعمل الجماعي نحو قبة البرلمان .

واعرب الشباب عن تقديرهم العالي لموقف الشابين الزميلين اسلام الخصاونة، وانس الرواشدة انسحابهم من التنافس على المقعد الداخلي عن مقعد الشباب ،معربين عن امتنانهم واعتزازهم بهذه الخطوة التي تصب في مصلحة الحزب وتدل على إيثارهم للمصلحة العامة وتخفيف الزحام مع أنهم مرشحين قويين ومنافسين بقوة.

تعكس هذه الخطوة ثقافة حزبية ووعي سياسي وبعد عن الأنا لدى شباب حزب إرادة الذين شاركوا في الإجتماع والذين يمثلون الغالبية العظمى من المتقدمين، ويذكر ان المبادرين هم الشباب :

– إسلام الخصاونة وهو عضو في مجلس محافظة إربد

– ⁠عدي الشورة وهو مسؤول في مستشفى النديم وناشط إعلامي

– ⁠ساري النعامنة وهو ناشط شبابي

– ⁠د. فارس الصمادي طبيب وناشط شبابي

– ⁠عمر الدهامشة وهو رئيس لوحدة الإعلام الرقمي في وكالة الأنباء الأردنية .

– ⁠د. غيث العجارمة وهو طبيب وناشط شبابي

– ⁠عمار البشير وهو ناشط شبابي

– ⁠هيثم الزواهرة وهو ناشط شبابي

– ⁠أنس الرواشدة مسؤول في بلدية عي وناشط شبابي

وكان الاجتماع بحضور كل من نائب الأمين العام للشؤون السياسية الشاب المهندس إبراهيم العوران والأمين العام المساعد لشؤون الشباب والجامعات الشاب أحمد البواعنة