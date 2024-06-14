وزير الأوقاف يتفقد أوضاع حجاح الـ48

وطنا اليوم:تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، أوضاع حجاج عرب 48 والخدمات التي تقدمها بعثة الحج الأردنية لهم.

وقال الدكتور الخلايلة خلال لقائه بعثة حج عرب 48 في مكان اقامتهم بمكة المكرمة، بحضور مدير دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، والبعثة الإدارية والإعلامية، إن وزارة الأوقاف وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تقوم على كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم موسم الحج لحجاج عرب ال48 للديار المقدسة، بوجود فريق إداري ومرشدين لمساعدتهم وتيسير سبل الحج.

بدورهم، أعرب حجاج عرب الـ48، عن بالغ الشكر والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني على هذه المكرمة الملكية، مشيدين بجهود وزارة الأوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية وكوادرها على حسن التنظيم.