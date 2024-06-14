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الجيش يخلي بالطائرة عائلة أردنية تعرضت لحادث في السعودية

منذ 3 ثواني
الجيش يخلي بالطائرة عائلة أردنية تعرضت لحادث في السعودية

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الخميس، طائرة إخلاء طبي تابعة لسلاح الجو الملكي، لعائلة أردنية تعرضت لحادث سير في المملكة العربية السعودية إلى مدينة الحسين الطبية.
وبيّن قائد طبابة سلاح الجو الملكي أنه تم إخلاء 5 أفراد من عائلة أردنية عبر طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص، مضيفاً أن حالة اثنين من المصابين حرجة، فيما تبين أن الحالة العامة للثلاثة الآخرين متوسطة.
من جهتهم، عبر ذوو العائلة عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.


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