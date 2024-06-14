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استشهاد سيدتين في غارة للاحتلال جنوب لبنان

منذ 21 ثانية
استشهاد سيدتين في غارة للاحتلال جنوب لبنان

وطنا اليوم:أفادت مصادر باستشهاد سيدتين في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في المنطقة الواقعة بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر في قضاء صور جنوب لبنان، فجر الجمعة.
وقالت إن الاحتلال استهدف مبنى سكنياً مكوناً من ثلاثة طوابق، مما أدى إلى استشهاد سيدتين وإصابة أكثر من عشرين شخصاً بينهم أطفال ونساء.
وأضافت أن حزب الله اللبناني فرض طوقاً أمنياً في محيط المبنى المستهدف، فيما تحدث الإعلام العبري عن عملية اغتيال استهدفت مسؤولاً عسكرياً في حزب الله، وأن قرار الضربة تم اتخاذه في اجتماع “حكومة الحرب” في كيان الاحتلال.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول دماراً هائلاً في المبنى المستهدف واشتعال النيران في المنطقة.


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