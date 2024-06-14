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بايدن: حماس “العائق الأكبر” أمام وقف إطلاق النار

منذ 25 ثانية
بايدن: حماس “العائق الأكبر” أمام وقف إطلاق النار

وطنا اليوم_اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن حركة حماس الفلسطينية لا تزال “حتى الآن العائق الأكبر” أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.

وصرح بايدن للصحفيين في قمة مجموعة السبع: “قدمت اقتراحا وافق عليه مجلس الأمن ومجموعة السبع والإسرائيليون، والعائق الأكبر حتى الآن هو حماس، التي ترفض التوقيع رغم أنهم اقترحوا شيئا مماثلا”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أشار الأربعاء، إن المفاوضات ستستمر للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل.

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وقال بلينكن، إن حماس اقترحت “عدة تغييرات” في ردها على مقترح وقف إطلاق النار وإن بعضها قابل للتنفيذ، لكن البعض الآخر ليس كذلك.

ورفض بلينكن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكن التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين وحماس تشير إلى أنهم ما زالوا منقسمين حول العديد من القضايا التي يحاول الوسطاء التغلب عليها منذ أشهر.

الاقتراح الأخير

يحظى الاقتراح الأخير بوقف إطلاق النار في غزة بدعم الولايات المتحدة وأغلب المجتمع الدولي، ولكن حماس لم تتبنه بشكل كامل، وكذلك إسرائيل على ما يبدو.

وتصر حماس على أنها لن تطلق سراح الرهائن المتبقين ما لم يكن هناك وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

ويقول نتنياهو إن إسرائيل لا تزال ملتزمة بتدمير قدرات حماس العسكرية، وضمان عدم تمكنها مرة أخرى من تنفيذ هجوم على غرار هجوم 7 أكتوبر.


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