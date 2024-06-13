وزير الأوقاف: الحجاج يتواصلون مع البعثة الأردنية عبر تطبيق “الحاج الأردني”

وطنا اليوم_تحدث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الخميس، عن استخدام تطبيق الحاج الأردني الذي يمكن الحجاج من التواصل مع إدارة البعثة الأردنية، وهو أحد وسائل التواصل المتاحة أمامهم.

وأشار الخلايلة، لوجود وسائل عدة لتواصل الحاج الأردني مع إدارة البعثة، منها تطبيق الحاج الأردني الذي يُظهر للحاج اسمه واسم الفندق وموقعه، ويمكنه من التواصل مع البعثة الطبية والبعثة الإدارية والحصول على فتوى من البعثة الارشادية من وزارة الأوقاف.

وأكد وجود تنسيق كامل وربط كامل لكل حاج أردني مع إدارة البعثة للتواصلـ إضافة لوجود مجموعات للتواصل عبر تطبيق “واتساب” في مسألة أي سؤال شرعي، كما يُمكن استخدام “تطبيق الحاج الأردني” لإرسال أي سؤال سواء كان شرعي أو استفسار إداري.

وتابع الوزير: “مع وسائل التواصل والتقنيات الحديثة التي قمنا باستخدامها في وزارة الأوقاف لا يوجد فقدان أو ضياع لأي حاج، وهذه الأمور سهلت علينا في إدارة البعثة أن نعمل لمراقبة جميع الحجاج الأردنيين”.

اكتمال وصول كل الحجاج

اكتمل وصول كل الحجاج الأردنيين سواء البعثات الرسمية أو الحجاج المواطنين إلى مكة المكرمة، وهم بخير بدون أي حوادث تذكر، وفق الخلايلة.

وتحدث الخلايلة عن حالة واحدة فقط موجودة في مستشفى في المدينة المنورة، وهي قيد المتابعة من قبل البعثة الطبية الأردنية.

وتحدث عن أمر مميز خاصة في منى وفي عرفات في ظل تحسين الخدمات وجودة الخدمات المقدمة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية.

في عرفات، تضاهي خيم الحج العادي الخيم المميزة، وفي عرفات ومنى ستكون هناك خيم مستخدمة للمرة الأولى.

وفي منى لأول مرة تستخدم “الصوفا بيد”، ولأول مرة هناك حدائق بين الخيم ولأول مرة جلسات خارجية. والخدمة للحاج العادي ستكون بمستوى الخدمات المميزة، بحسب الوزير.

ووُزع الحجاج الأردنيون على 12 فندقا من الفئة العادية، فيما اختار 850 حاجا من البعثة الأردنية فندق 5 نجوم على بلاط الحرم المكي، وتحدث عن تحسن في نوعية الطعام ووجبات الطعام المقدمة.

وبشأن المغادرة، أوضح أن طلائع الحجاج الأردنيين المتعجلين تبدأ بمغادرة السعودية، بعد ظهر اليوم الثاني من أيام التشريق أي ثالث أيام العيد.

وأفاد موفد، بأن عددا من الحجاج الأردنيين غير النظاميين أوضاعهم صعبة في مكة المكرمة، في ظل تشديد أمني كبير من السعودية.