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الدفاع المدني يتعامل مع عدد من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة

منذ ساعة واحدة
الدفاع المدني يتعامل مع عدد من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة

إخماد حرائق أعشاب جافة ومحاصيل زراعية واشجار حرجية ومثمرة في محافظات البلقاء وجرش وعجلون والعاصمة.

جهود كبيرة بذلتها فرق الإطفاء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والدفاع المدني يحذر. 

وطنا اليوم_تعاملت كوادر الإطفاء المتخصصة في مديريات الدفاع المدني مع عدد من الحوادث في مناطق متفرقة في المملكة.

وتمكنت فرق الإطفاء من اخماد حرائق في محافظات جرش وعجلون والبلقاء والعاصمة عمان، والتي أتت على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية والأشجار الحرجية والمثمرة .

 وبذلت فرق الإطفاء جهود مضنية في عمليات الاخماد والسيطرة على الحرائق، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة وتعذر وصول آليات الدفاع المدني لوعورة بعض المناطق المحترقة، في حين لم ينتج عن هذه الحرائق أية إصابات بالأرواح .

وحذرت مديرية الأمن العام من السلوكيات الخاطئة والمؤدية إلى وقوع مثل تلك الحوادث، مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن إشعال النيران بالقرب من الاعشاب الكثيفة، وعدم ترك مصادر الاشتعال في أيدي الأطفال، والتأكد من اطفاء النار بالشكل الصحيح بعد الإنتهاء من الرحلات، والابتعاد عن رمي أعقاب السجائر داخل الأعشاب الجافة أو بالقرب منها.

ودعت إلى ضرورة عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) اذا دعت الحاجه لذلك.


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