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السيسي يصل إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج

منذ 29 ثانية
السيسي يصل إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج

وطنا اليوم:توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية لأداء فريضة الحج اليوم الخميس، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال البيان إن”السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج”.
ووصل السيسي إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج”.
وكانت السلطات السعودية أعلنت عن نشر نقاط ارتكاز أمنية في المشاعر المقدسة استعدادا لوصول الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، الجمعة.


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