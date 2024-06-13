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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني مصطفى

منذ 21 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني مصطفى

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة بني مصطفى، بوفاة الدكتور نبيل سعيد بني مصطفى، شقيق وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في محافظة جرش، اليوم الخميس، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة بني مصطفى، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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