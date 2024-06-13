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حريق بسفينة تجارية جراء صاروخين قبالة سواحل اليمن

منذ 39 ثانية
حريق بسفينة تجارية جراء صاروخين قبالة سواحل اليمن

وطنا اليوم:أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، الخميس، أن النيران اشتعلت في سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في ما يبدو أنّه أحدث هجوم للحوثيين.
وقالت وكالة “يو كاي أم تي أو” التي تديرها البحرية البريطانية، إن السفينة أصيبت “بمقذوفين مجهولين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها”، ووفقًا لشركة أمبري الأمنية، أصيبت السفينة بصاروخ في خليج عدن، جنوب اليمن.
وقالت أمبري: “ننصح سفن الشحن التجارية بالبقاء بعيداً تماماً من السفينة المتضررة ووقف تحركات طاقمها”، مضيفة أنّ “السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين”.
يأتي هذا الهجوم في سياق من الهجمات المتكرّرة التي ينفّذها الحوثيون منذ نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.


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