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إعادة تشكيل هيئة امناء مؤسسة الحسين للسرطان برئاسة الأميرة غيداء طلال

منذ 11 ثانية
إعادة تشكيل هيئة امناء مؤسسة الحسين للسرطان برئاسة الأميرة غيداء طلال

وطنا اليوم:صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل هيئة امناء مؤسسة الحسين للسرطان برئاسة الأميرة غيداء طلال اعتبارا من تاريخ 19 -6-2024.
وجاء ذلك استنادا لاحكام المادة (6/ب) من أحكام قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم 7 لسنة 1998 وتعديلاته.


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