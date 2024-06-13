إعادة تشكيل هيئة امناء مؤسسة الحسين للسرطان برئاسة الأميرة غيداء طلال

وطنا اليوم:صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل هيئة امناء مؤسسة الحسين للسرطان برئاسة الأميرة غيداء طلال اعتبارا من تاريخ 19 -6-2024.

وجاء ذلك استنادا لاحكام المادة (6/ب) من أحكام قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم 7 لسنة 1998 وتعديلاته.