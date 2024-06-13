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إرادتان ملكيتان بالسفيرين غنيمات والشبار

منذ 17 ثانية
إرادتان ملكيتان بالسفيرين غنيمات والشبار

وطنا اليوم:صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس الارادة الملكية السامية بتعيين السفيرة الأردنية في المغرب جمانة غنيمات لتكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية ساحل العاج.
كما صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين السفير الأردني لدى جمهورية التشيلي محمد الشبار ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية بوليفيا.


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