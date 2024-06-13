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الملك يعزي أمير الكويت بضحايا حريق في إحدى البنايات بمنطقة المنقف

منذ ساعة واحدة
الملك يعزي أمير الكويت بضحايا حريق في إحدى البنايات بمنطقة المنقف

وطنا اليوم:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بضحايا الحريق الذي وقع في إحدى البنايات بمنطقة المنقف.
وأعرب جلالة الملك في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.


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