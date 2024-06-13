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وزيرة النقل تبحث مطالب مشغلي الحافلات والتحديات التي تواجه القطاع

منذ ساعة واحدة
وزيرة النقل تبحث مطالب مشغلي الحافلات والتحديات التي تواجه القطاع

وطنا اليوم:بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني الخميس مع أصحاب حافلات من مختلف محافظات المملكة مطالب القطاع وآلية تذليل المشكلات التي تواجه المشغلين.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع عقد في وزارة النقل بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي ان الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة ستنظر بكل مطالب المشغلين وتنفيذ الممكن منها بهدف تيسير أمور القطاع وتعزيز خدمة النقل العام في المحافظات.
وتمثلت أبرز مطالب المشغلين النظر في كلف ارتفاع المحروقات والكلف التشغيلية بشكل عام، ومخالفات السير، ودعم المشغلين، وعمل المركبات الخصوصية، والتصاريح المؤقتة.
وأكدت التهتموني ان تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين في نقل الركاب وتعزيز عمل المشغلين في القطاع دائما في طليعة اهتمامات وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، مشيرة الى انها لن تألو جهدا في النظر في مشكلات القطاع والعمل على حلها.


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