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الجيش ينفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

منذ ساعة واحدة
الجيش ينفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.
واشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.
ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 103 إنزالات جوية و259 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


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