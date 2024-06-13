إتلاف طن و700 كغم دجاج غير صالح للاستهلاك في الزرقاء

وطنا اليوم:ضبطت كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس، طنا و700 كيلوغرام من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري.

وقال مصدر مطلع انه تم ضبط هذه الكمية من الدجاح في مركبة مخصصة لنقله الى المطاعم في منطقة الرصيفة، حيث تم إتلاف الكمية المضبوطة وتحويل مالك الكمية المسؤول الى الحاكم الاداري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.