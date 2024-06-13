دائرة الإفتاء: سبت الوقفة مستثنى من كراهة إفراده بالصيام

وطنا اليوم:أكدت دائرة الإفتاء العام، الخميس، جواز صيام يوم عرفة السبت المقبل الذي يسبق بدء عيد الأضحى “الوقفة”.

وقالت الدائرة : “يسن صيام يوم عرفة ولو صادف يوم السبت؛ لأن ذلك مستثنى من كراهة إفراد يوم السبت بالصيام، فكراهة إفراد يوم السبت مخصوصة في حال صوم النفل المطلق الذي يكون دون سبب معين، أما إذا كان لسبب كصيام يوم وإفطار يوم، أو يوم عرفة، أو عاشوراء، فوافق يوم السبت، فلا يكره حينئذ صيام يوم السبت منفرداً”.

وأضافت “فيسن صيام يوم عرفة ولو صادف يوم السبت، ولا كراهة في ذلك سواء صام يوماً قبله أو لم يصم؛ لأنه من النفل المؤقت بوقت معين.