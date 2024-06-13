الأوقاف تحدد موعد وأماكن إقامة صلاة عيد الأضحى

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن أسماء وأماكن مصليات عيد الأضحى المبارك في جميع مناطق المملكة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ستقام صلاة العيد الساعة السابعة من صباح يوم الأحد المقبل العاشر من ذي الحجة لعام 1445 هـ الموافق 2024/6/16.

كما أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني www.awqaf.gov.jo عن أسماء مصليات العيد ومواقعها وأسماء الخطباء في جميع محافظات المملكة.