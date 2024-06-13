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الأرصاد تنصح المواطنين ببدء زيارات العيد بساعات المساء والليل

منذ ساعتين
A man drinks water on June 22, 2017 in central Milan during a hot summer-day. In Italy, forecasters say the current heatwave could turn out to be the most intense in 15 years, with temperatures around eight degrees above the seasonal average -- 39 degrees Celsius in Milan and up to 30 in the Alps at an altitude of 1,000 metres (3,300 feet). / AFP PHOTO / Miguel MEDINA (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images)

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، الخميس، أن تأثير الموجة الحارة مستمر طوال أيام عيد الأضحى.
ودعا آل خطاب، المواطنين، إلى أن “تكون الزيارات خلال العيد في الفترة المسائية والليلية، مع التأكيد على متابعة التحديثات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية”.
وسيتأثر الأردن اعتبارا من الخميس، بكتلة هوائية حارة جدا وجافة تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة بنحو 8-9 درجات عن معدلاتها العامة.
وأوضح أن الكتلة الهوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، ومتوقع أن يستمر تأثيرها لإيام عدة وصنفت بموجة حارة وهي الثانية خلال شهر حزيران الحالي.
وأضاف آل خطاب، أن الأجواء ستكون اعتبارا من اليوم حارة جدا وجافة، ومتوقع استمرار تأثيرها خلال عطلة عيد الأضحى حيث تكون الأجواء في المناطق الجبلية حارة، بينما تكون حارة جدا في باقي المناطق مثل البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت مع فروقات قليلة بدرجات الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة.
ويتوقع أن تسجل في العاصمة عمان بين 38 و41 درجة مئوية، بينما في الجبال بين 35 و37 درجة مئوية، أما في البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت بين 44 و47 درجة مئوية.
وأفاد آل خطاب بأن الشعور بارتفاع درجات الحرارة “لن يكون فقط خلال النهار بل وخلال ساعات المساء والليل في المناطق كافة، حيث من المتوقع أن تكون الأجواء بالمجمل حارة نسبيا لتسجل درجات الحرارة الصغرى في المناطق الجبلية 22 – 27 درجة مئوية بينما في باقي المناطق بين 26 – 31 درجة مئوية”.
أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال الفترات المسائية والليلية فستكون أعلى من المعتاد. محذرا المواطنين من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في المناطق كافة، خاصة أن هذه الأيام فترة تسوق المواطنين وصيام يوم عرفة، وتبادل الزيارات بالعيد.
وأكد ضرورة عدم التنزه نهارا تحت أشعة الشمس خصوصا مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تجنبا للإصابة بالجفاف أو ضربات الشمس.


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