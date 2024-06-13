زين تُتيح لمُشتركيها محتوى رياضي وترفيهي رقمي بالتعاون مع منصة “TOD”

وطنا اليوم:وقّعت شركة زين الأردن ومنصة “TOD” -المنصة الرائدة في بث المحتوى الرقمي الرياضي والترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- اتفاقية شراكة استراتيجية، لتقدّم زين لمُشتركيها محتوى رياضي وترفيهي رقمي حصري عبر منصة “TOD”.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لدائرة أعمال الأفراد في شركة زين الأردن يزن ابراهيم، والمدير التنفيذي للاتصال والفعاليات لمنصة” “TOD” نشأت الخالدي، وبيّنت شركة زين أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التزامها الراسخ بطرح وتقديم أحدث الخدمات المُبتكرة والاستثنائية، وبما يتلائم مع احتياجات ومتطلبات كافة زبائنها من مختلف الاهتمامات ولكافة الفئات العمرية ليتمتعوا بتجربة رقمية فريدة من نوعها، وذلك ضمن استراتيجية الشركة التي تحرص من خلالها على مواكبة التطورات بما يلبّي تطلعات زبائنها الذين اعتادوا على التميّز، من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات والمنصات ومزودي المحتوى على مستوى المنطقة والعالم، لتواصل دورها الطليعي في التحوّل الرقمي على صعيد الخدمات.

من جانبه، قال نشأت الخالدي، مدير الاتصالات والعلاقات العامة والفعاليات في TOD: “يسعدنا إقامة هذه الشراكة مع زين الأردن. يتيح لنا هذا التعاون تقديم محتوى رياضي لا مثيل له في الأردن. مع الجداول الزمنية التفاعلية، وملخصات المباريات التلقائية، وميزات وضع الإشارات المرجعية، تستخدم المنصة أحدث التقنيات وتضمن تجربة مستخدم لا مثيل لها لجميع مشاهديها. نحن متحمسون لبدء شراكتنا مع حزمة TOD يورو 2024، مما يمنح المشجعين في الأردن وصولاً غير مسبوق إلى هذا البطولة المنتظرة بفارغ الصبر.”

وتُتيح شركة زين الأردن عبر هذه الاتفاقية لزبائنها من أصحاب اشتراكات الإنترنت المنزلي متابعة أهم الأحداث الرياضية العالمية حصرياً وتزامناً مع بطولة أمم أوروبا 2024، والاستمتاع بمشاهدة أكبر البطولات الرياضية والمُباريات مباشرةً ودون انقطاع عبر تحميل تطبيق “TOD” المتوفّر عبر متاجر أندرويد و iOSعلى هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية، وسيتمكّن كافة مشتركو زين الأفراد من أصحاب خطوط الفواتير وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً الاشتراك بالخدمة باستخدام الرمز #863* وتفعيلها.

وتقدّم منصة “TOD” الدوريات والرياضات الكبرى كالدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الألماني، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني وكأس أوروبا، والدوري الأمريكي للمحترفين NBA ، والفورمولا 1، واتحاد لاعبي التنس للمحترفين،ATP والعديد من أقوى المباريات والملخصات والفعاليات الرياضية المباشرة.