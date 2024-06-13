شباب حزب إرادة في قيادة مجلس إتحاد طلبة جامعة اليرموك … فيديو

وطنا اليوم:بعد رئاسة إتحاد مجلس طلبة الجامعة الأردنية ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا ، رئيس مجلس إتحاد طلبة جامعة اليرموك وأمين الصندوق وستة أعضاء في الهيئة التنفيذية لمجلس إتحاد الطلبة اليرموك من حزب إرادة.

وأكد رئيس مجلس حزب إرادة في محافظة إربد م. صهيب بني يونس على ما صرح به سابقا مكتب الشباب في الحزب أنه وبالرغم من أن رؤساء إتحادات مجالس طلبة الجامعات الرسمية وعدد كبير من أعضاء الهيئات التنفيذية ومجالس الطلبة هم من حزب إرادة ، إلا أن هذه المجالس هي كيانات قانونية مستقلة ولا تتبع حزب بعينه ونريدها في إرادة أن تبقى كذلك، وأضاف بني يونس أن حزب إرادة يعمل الآن على التوعية والتثقيف السياسي وزيادة توسيع قواعده بين الطلبة ،وركيزته في ذلك أعضاؤه من القيادات الطلابية الجديدة مطلقا شعار “شباب حزب إرادة قيادات طلابية اليوم، وغدا برلمانية وحكومية” ، وقال أن تكتلات الطلبة التاريخية في جامعة اليرموك وسمعتها وسمعة الطلبة وعملهم الدؤوب مع حزب إرادة منذ قرابة الأربعة أشهر قد مكنهم من الوصول لهذا المنجز في جامعة اليرموك وأضاف بني يونس أنه من الملفت جدا حصول أعضاء حزب إرادة في الجامعة على مقاعد كليات كان تاريخيا يستحوذ عليها حزب تقليدي والائتلاف الإسلامي التابع له ، بعيدا عن المستلقين، مما يعطي مؤشرات بالنسبة للإنتخابات النيابية المقبلة ،و يطرح تساؤل مشروع هو هل يدأ المواطن والشباب خصوصا يشعر بخيارات بديلة عن الخيارات التقليدية كما حصل في اليرموك وغيرها من الجامعات ؟ فقد حصل طلبة حزب إرادة على مقاعد في الطب والصيدلة وهندسة الكهرباء والاحصاء والتصميم والإذاعة والتلفزيون ،حيث خسر الإتجاه الإسلامي ونجح حزب إرادة في تلك الكليات والتخصصات.

هذا ونشر الحزب فيديو على صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي تحدث فيه أعضاء مكتب شباب الحزب كل من عدي الذيابات والذي تم إنتخابه رئيسا لإتحاد طلبة جامعة اليرموك، وممثل عن كلية الشريعة للعام الحالي ٢٠٢٤ ، ومحمد الشقران – عضو الهيئة التنفيذية ، وأمين الصندوق في المجلس والممثل عن كلية الإعلام ، وكذلك محمد العماوي عضو الهيئة التنفيذية والممثل عن كلية الصيدلة، و فارس المهيدات عضو الهيئة التنفيذية والممثل عن كلية الطب ، ومحمد بني عبد الرحمن عضو الهيئة التنفيذية والممثل عن كلية الآداب، و سامر المستريحي عضو الهيئة التنفيذية والممثل عن كلية تكنولوجيا المعلومات ، و راسم القرعان عضو الهيئة التنفيذية والممثل عن كلية القانون.

وعبرت القيادات الطلابية خلال الفيديو عن امتنانهم لزملاءهم الطلبة الذين منحوهم ثقتهم وكذلك لحزبهم إرادة وتكتل وطن، وتحدثوا عن مراحل المرحلة المقبلة.