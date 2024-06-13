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خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال عطلة عيد الأضحى

منذ ساعة واحدة
خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال عطلة عيد الأضحى

وطنا اليوم:بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن خطتها الرقابية خلال هذه الفترة استمرارا للجهود الرقابية الدورية في ضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين .
وبينت المؤسسة في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة تواصل ضمن الخطة تنفيذ جولات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مناوبات صباحية ومسائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الشروط الصحية وأنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال كافة مراحل تداوله لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
إلى ذلك أضافت المؤسسة أن الجولات تستهدف مختلف المنشآت الغذائية مع التركيز على المنشآت التي تشهد إقبالا متزايدا في مثل هذه الفترة مثل مطاعم الشاورما والوجبات السريعة، والملاحم وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وأسواق المواد التموينية مثل المعلبات والألبان والأجبان ومشتقاتها وأسواق بيع الجملة ومستودعاتها ومحال الحلويات والبوظة والمرطبات والمخابز والعصائر والمحامص وتشديد الرقابة على المواد الغذائية ذات الخطورة العالية مثل اللحوم والدواجن والألبان والمواد التموينية.
هذا وتواصل الفرق الرقابية المختصة عمليات تتبع ومراقبة المواد الغذائية للاستهلاك صلاحيتها وتاريخ إنتاجها وإنتهائها وكذلك ممارسات عرض وتخزين المواد الغذائية من حيث الالتزام بعدم عرضها خارج المنشآت الغذائية سواء عند الأبواب أو على الأرصفة أو خارج ثلاجات التبريد وبما يضمن التقيد بشروط تداول وعرض المواد الغذائية وتخزينها بشكل صحي وسليم، فضلا عن جمع عينات عشوائية من المواد الغذائية المتداولة حيث سيتابع الفريق المناوب في مختبرات المؤسسة استلام العينات وتحليلها مخبريا إضافة إلى استمرار متابعة عينات الفحص ، كما ستواصل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية إنجاز المعاملات الجمركية المستوفية والكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وللمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة .
وستستمر المؤسسة في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠، فضلا عن تكثيف الجهود المتعلقة بمتابعة الشكاوى والتعامل معها.


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